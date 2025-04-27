Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda, "20 yıl önce ilkokul bile yoktu, şimdi lise var; hem de kaloriferli” ifadelerini kullandı. Tekin'e yanıt ise vatandaşlardan geldi.

CUMHURİYETLE BERABER KÖY OKULLARININ SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

1923 yılında Cumhuriyet ilanıyla beraber 4 bin 894 olan köy okulu sayısı Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte 1930 yılında 6 bin 894'e yükseldi.

Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'de ise köy okulu sayısı 10 bini aştı.

1940'ta Köy Enstitüleri'nin açılmasıyla beraber sayı 11 bin 341' e yükseldi.

1948 yılında 16b bine 1950 yılında 17 bin 341'e yükseldi.

1960 yılında ise köy okulu sayısı 22 bine çıktı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tekin'in sözlerine ilişkin paylaşımlara binlerce yorum gelirken vatandaşlar bu sözlere tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- İlkokula 1981 yılında başladım ve okul kaloriferliydi. Nasıl bir hikaye bu anlamak mümkün değil.

- Belde denilen yer, köyden büyük, en az 2-3 bin nüfusu olan belediyelik bir yerleşke. Bu nüfusta değil ilkokul, ortaokul bile olur. Koskoca bakan yanlış hikaye aktarırken, -maalesef- alıcısı olduğunu bildiği (AKP yokken taş devrindeydik) algısını diri tutmaya çalışıyor.

- Ben 1965 yılında 14 yaşında iken okulumda kalorifer vardı. Hem de yatılı okul. Ankara Hasanoğlan da Atatürk İlköğretmen Okulu.

- 25 yıl önce ben rüyamda mı öğretmenlik yapıyordum.

- Yaş 50, ilkokul diplomam yok mu benim şimdi?

- 34 yaşındayım, 1998 de ilkokula başladım. Hem de Bitlis'te, benim okulumda kalorifer vardı, bırakın artık algıyı.

- 43 yıl önce ben üniversite ye direkt giriş yaptım demek ki.. Çok ilginç yahu.