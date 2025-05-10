Tazminatını almaya gittiği Çalık Holding önünde darp edilen ve ardından hayatını kaybeden emekçi Erol Eğrek için yurttaşlar ve siyasi partiler Çalık Holding binası önünde toplandı.

HOLDİNG BİNASINA POLİS KORUMASI

Türkiye Komünist Partisi üyeleri ve duyarlı vatandaşlar "İşçi katili Çalık'tan hesap soracağız!" yazılı pankartla yürüyüş yaptı.

Erol Eğrek'in hakkını aradığını için öldürüldüğü bina polis tarafından çelik bariyerlerle ablukaya alındı.

Bina önünde toplanan yüzlerce vatandaş “Katil Çalık, Katil AKP”, “Boyun Eğme Katillerden Hesap Sor”, “Katillerden Hesabı Komünistler Soracak” sloganlarıyla holding patronlarına seslendi.

"İKTİDARDAN HESAP SORACAĞIZ"

TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, eylemde yaptığı açıklamada her gün iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçileri hatırlattı ve "Hakkını arayan işçiye ölümü reva görenlerden hesap soracağız" dedi.

Çalık Holding'in AKP iktidarındaki hızlı yükselişine dikkat çeken Dincel, "Bize ait olan tüm zenginlikleri ellerinden alacak, insanca yaşayacağımız sömürüsüz bir ülkeyi muhakkak kuracağız" diye konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Öfkeliyiz! Holdinglerin düzeni yıllardır her gün onlarca işçi kardeşimizi aramızdan alıyor. Holdinglerin kasası dolsun, patronlar semirdikçe semirsin diye insanlık dışı koşullarda çalışıyor, can veriyoruz. Holdinglerin düzeni, biz emekçileri sadece kendi servetleri büyüsün diye çalışmak için yaşaması gereken zavallılar olarak görüyor. Holdinglerin düzeni sürsün diye canlarını yitirmiş işçi kardeşlerimize sözümüz olsun. Sözümüz olsun bu katillerden, bu asalaklardan ve bunların temsilcisi siyasi iktidardan hesap soracağız. Bunları bu memleketten kovacağız."