Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman’da meydana geldi. Denizde bir kişinin uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, botla denize açılarak şahsa ulaştı. Ekipler tarafından deniz yüzeyinden alınan H.Ö., kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. H.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

