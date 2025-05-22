Ekonomik krizde harcamalarını kredi kartı ile yapan vatandaş, aylık kredi kartı borcunun ancak asgarisini ödeyebiliyor. Meclis KİT Komisyonu’na bilgi notu gönderen Vakıfbank yönetimi, bankanın 5 milyon 614 bin müşterisinden 3 milyon 550 bininin asgari ödeme yaptığını bildirdi. Meclis KİT Komisyon üyesi CHP’li Mehmet Tahtasız, SÖZCÜ’ye “Vatandaş borcunun tamamını kapatamıyor ve her ay da yüklü faiz ödüyor” dedi.

SUYU BİLE KARTLA ALIYORUZ

Tahtasız’ın, Vakıfbank denetim raporunu görüşülürken yönelttiği sorulara banka yönetimi cevap verdi. Buna göre, kredi kartı müşterilerinin sayısı, 2022 yılında 3.8 milyon, 2021’de 4.2 milyon, 2022’de 4.6 milyon, 2023’te 5.2 milyon ve 2024’te 5.6 milyon oldu. Kredi kartı borcu olan bireysel ve ticari müşterilerin yüzde 60’ı borcunun asgarisini ödüyor. 2025 yılının ocak ayında 3 milyon 456 bin, mart ayında ise 3 milyon 550 bin müşteri borcunun sadece asgari bölümünü ödedi. Bankanın cevabını değerlendiren Tahtasız şunları söyledi: “Vatandaş harcamalarını kredi kartı ile yapıyor. Ne emeklinin ne de çalışan kesimin maaşı yetmiyor. Çayı, suyu bile kredi kartıyla alıyor. Borcunun tamamını kapatamadığı için de her ay yüklü faiz ödüyor.”