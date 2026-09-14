Yangın, akşam saatlerinde Topçular Mahallesi İdris Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere binanın hem ön hem de arka bölümünden müdahale etti. Yangın sırasında apartmanın içi kısa sürede yoğun dumanla kaplandı.

Binada bulunan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalesiyle merdivenli itfaiye aracı kullanılarak dışarı çıkarıldı. Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.