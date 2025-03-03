Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
HEM AKP HEM CHP GEÇEMEDİ
Katılımcılara, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltilirken "hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu
AKP diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 oldu.
Böylece AKP ve CHP diyenlerin oranının hiçbiri diyenlerle eşit oranda olduğu görüldü.
Diğer yanıtlar ise şöyle:
DEM Parti yüzde 3.6
MHP yüzde 3.3
İYİ Parti yüzde 2.1
Zafer Partisi yüzde 1.9
Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4
Diğer yüzde 2.0
Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 9.1