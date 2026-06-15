Berlin’in Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde bölgelerinde, yılın başında yaşanan ve dört buçuk günden fazla süren büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi. Lichterfelde Elektrik Santrali yakınlarındaki bir kablo köprüsünün kundaklanması sonucu yüksek ve orta gerilim hatları zarar gördü ve binlerce kişi susuz ve elektriksiz kaldı.

Benzer bir olay Eylül 2025’te de yaşanmış, Johannisthal’daki iki elektrik direğine yapılan kundaklama saldırısı 50 bin haneyi ve 2 bin işletmeyi etkilemişti. Bu tür olaylar, kritik altyapıların hızla devre dışı kalabileceğini göstererek acil durum hazırlıklarının önemini yeniden gündeme getirdi.

VATANDAŞLARA 10 GÜNLÜK STOK YAPUN ÇAĞRISI YAPILDI

Artı49'da yer alan habere göre, Federal Nüfusun Korunması ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), vatandaşların acil durumlara karşı ideali on gün, bu mümkün değilse en az 3 gün boyunca dışarıya ihtiyaç duymadan yaşayabilecek bir stok oluşturmasını öneriyor. Kurum, stok yapmak için iki yöntem sundu: Uzun ömürlü ürünlerin bir kerede satın alınması ve son kullanma tarihlerinin düzenli kontrol edilerek yenilenmesi. Her alışverişte normal ihtiyacın biraz üzerinde ürün alınarak evde tüketilen malzemelerin sürekli taze tutulması (BBK, bu yöntemi daha pratik bulmaktadır).

Su Depolama

Elektrik kesintileri pompaları devre dışı bırakıp su tedarikini kesebileceğinden, en kritik ihtiyaç sudur. Yetişkin bir birey için günlük 1,5 litre içme suyu ve 0,5 litre yemek hazırlama payı olmak üzere toplam 2 litre su hesaplanmalı. Depolama alanı kısıtlı olanların en azından kişi başı bir PET su bidonu bulundurması önerilir. Meyve suları destekleyici olsa da suyun yerini tutmaz.

Gıda Seçimi

Stoklanacak gıdaların bir yetişkinin günlük 2.200 kilokalori ihtiyacını karşılaması, soğutma gerektirmemesi, uzun ömürlü olması ve az suyla hazırlanabilmesi gerekiyor. Planlama yapılırken alerjiler, beslenme alışkanlıkları ve evcil hayvanların mama/su ihtiyaçları da gözetilmelidir. Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı, bu hesaplamalar için ernaehrungsvorsorge.de adresinde ücretsiz bir dijital araç sunuyor.

ACİL DURUM ÇANTASI VE EKİPMANLAR

Kapsamlı bir acil durum planı için evde gıda ve su dışında şu malzemelerin de hazır bulundurulması tavsiye edildi:

- İlaçlar, ilk yardım setleri, nakit para, powerbank, su şişesi ve kalın giysiler.

- Kimlik, sigorta ve eğitim belgeleri gibi kritik dokümanların su ile yangına dayanıklı alanlarda saklanması ve dijital kopyalarının alınması.

- Şebekeden bağımsız bilgi akışı sağlamak için akülü veya kurmalı radyolar.

- Alternatif ocaklar kullanılabilir ancak karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı gazlı ocakların kapalı alanda; kamp veya ispirto ocaklarının ise sadece açık havada kullanılmasına dikkat edilmelidir.