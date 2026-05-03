Fransa’da günlük alışverişlerde kullanılan sıradan 2 Euro madeni paraların, koleksiyon piyasasında kendi değerinin yüzlerce katı fiyatlara alıcı bulması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Özellikle sınırlı sayıda basılan özel anma serileri ve üretim sırasında oluşan nadir baskı hatalarına sahip paraların değerinin hızla artmasıyla birlikte, uzmanlar vatandaşlara "cebinizdeki bozuk paraları kontrol edin" çağrısında bulunuyor.

EŞSİZ BİR KUSUR BARINDIRMASI GEREKİYOR

Sosyal medyanın etkisiyle yeniden canlanan bu akım, ikinci el satış platformlarında ve koleksiyon sitelerinde 2 Euro ilanlarının patlamasına neden oldu. Bir paranın koleksiyon değeri taşıması için mutlaka belirli bir yıla ait olması, kısıtlı sayıda üretilmesi veya eşsiz bir kusur barındırması gerekiyor. Bu özellikleri taşıyan bazı nadir örneklerin piyasada yüzlerce Euro karşılığında el değiştirdiği belirtiliyor.

Ancak konunun popülerleşmesiyle birlikte uzmanlar önemli bir uyarıda da bulunuyor. Her 2 Euro madeni para yüksek değer taşımıyor.

Artı33'te yer alan habere göre, piyasadaki ilan kirliliğine ve fahiş fiyatlı sahte paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan bilirkişiler, bir paranın gerçek değerinin ancak profesyonel bir nümismat incelemesiyle anlaşılabileceğini ifade ediyor.