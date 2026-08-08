Teknoloji ve finans dünyasının tanınan isimlerinden Michael Saylor, bireysel yatırımcılara ve iş dünyasına kritik uyarılarda bulundu.

Konut sahibi olmanın yüksek vergi, faiz ve bakım giderleri yüzünden mantıklı bir yatırım olmaktan çıktığını belirten Saylor, servet inşa etmek isteyenlerin ticari gayrimenkul ile Bitcoin'e yönelmesi gerektiğini savundu. Süreçleri otomatikleştiren sistemlerle yarışmak yerine teknolojiyi doğru yönetmek gerektiğini vurgulayan ünlü yatırımcı, yapay zekâ stratejilerinin önemine dikkat çekti.

KONUT YATIRIMI VERGİ VE MASRAF TUZAĞI

Konut yatırımlarının emlak vergisi, sigorta ve bakım giderleri sebebiyle ana parayı erittiğini savunan Saylor, ABD'nin Florida eyaletini örnek gösterdi. Eyaletteki yüzde 2'lik yıllık emlak vergisinin 36 yılda evin toplam değerine ulaştığına dikkat çeken ünlü yatırımcı, Doların yıllık ortalama yüzde 7 değer kaybettiğini belirterek nakit tutmaktan iyi olsa da konutun ideal bir değer koruma aracı olmadığını dile getirdi.

TİCARİ GAYRİMENKUL VE BITCOIN VURGUSU

Giderlerin kiracılara yansıtılabilmesi nedeniyle ticari gayrimenkulü konuttan ayıran Saylor, sınırlı arza sahip varlıkların uzun vadede kazandırdığını kaydetti. 1926 yılında Miami Beach'te 20 bin dolara satılan bir sahil arazisinin bugün 100 milyon dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan iş insanı, kişisel favorisinin ise vergi veya emlak uzmanlığı gerektirmeyen Bitcoin olduğunu açıkladı.

"ROBOTLARLA YARIŞMAYIN, YAPAY ZEKAYI YÖNETİN"

İş dünyasındaki otomasyon dalgasına da değinen Saylor, ChatGPT yardımıyla geliştirdikleri finansal model sayesinde şirketine 15 milyar dolar kazandırdığını hatırlattı. Başarının yolunun otomasyonla yarışmak değil, yapay zekâya daha önce sorulmamış soruları sormak olduğunu söyleyen milyarder, çalışanlara "Robotlardan daha çok çalışmaya kalkışmayın" çağrısında bulundu.

PİYASADAKİ RİSKLER

Saylor’ın Bitcoin odaklı agresif finans stratejisi piyasa dalgalanmalarına açık bir yapı sunuyor. 1990'lardaki "dot-com" balonu sırasında tek günde 6 milyar dolar kaybeden Saylor, risklere rağmen yenilikçi adımlardan geri adım atmıyor. Öte yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella ve yatırımcı Mark Cuban gibi isimler de yapay zekâyı bir tehdit değil, insan yeteneğini katlayan bir "yardımcı pilot" ve fırsat kapısı olarak değerlendirme konusunda Saylor ile benzer görüşleri paylaşıyor.