ABD'nin güneybatısını etkisi altına alan devasa toz fırtınası, yaklaşık 1 milyon kişiyi evlerine hapsetti. Yetkililer, "pencereleri hemen kapatın" uyarısı yaparken, hava kirliliği endeksleri daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

TEHLİKELİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, gökyüzünü tamamen turuncuya boyayan ve hayatı durma noktasına getiren devasa bir toz fırtınasının pençesinde. Arizona ve California eyaletlerini kapsayan geniş bir koridorda yaklaşık 1 milyon kişi, "tehlikeli" olarak sınıflandırılan hava kalitesi nedeniyle evlerine hapsoldu. Yetkililer, halka pencerelerini sıkıca kapatmaları ve dışarıyla teması kesmeleri yönünde acil kodlu uyarılar yayınladı

HAVA KİRLİLİĞİ REKOR KIRDI

PA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından paylaşılan veriler, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Normal şartlarda 300 üzerindeki bir Hava Kalitesi Endeksi (AQI) "tehlikeli" kabul edilirken, bu fırtınada Niland, California yakınlarındaki bir istasyon şoke edici bir şekilde 1.912 değerini kaydetti. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarların taşıdığı bu toz tabakası, çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük ancak akciğerlerin en derinlerine kadar inebilecek kadar sinsi partiküller içeriyor.

EVDE KALMAK YETERLİ OLMUYOR

Uzmanlar, kirliliğin boyutunun o kadar yüksek olduğunu belirtiyor ki, sadece kapalı alanlarda kalmak yeterli olmayabilir. Ulusal Hava Durumu Servisi, Yuma sakinlerini özellikle dışarıdan hava çeken klima ünitelerini çalıştırmamaları konusunda uyardı. Ayrıca ev içindeki hava kalitesini korumak adına mum yakmak, şömine kullanmak, hatta ev içinde ızgara yapmak gibi aktivitelerden bile kaçınılması isteniyor.

Kimler Risk Altında?

Bu dev toz bulutları sadece görüş mesafesini düşürmekle kalmıyor; astım, kalp rahatsızlığı ve solunum yolu sorunları olan kişiler için hayati risk oluşturuyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlıların bu süreçte havayı solumaması kritik önem taşıyor. Göz, burun ve boğazda ciddi tahrişlere yol açabilen bu "toz duvarı", bölgedeki yaşamı kelimenin tam anlamıyla felç etmiş durumda.