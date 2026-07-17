Japonya'da katı iş kıyafeti kurallarıyla bilinen ofis hayatı, küresel ısınma ve artan enerji maliyetleriyle birlikte yeni bir dönüşüm yaşıyor. Tokyo metropol yönetimi, çalışanların klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlaması amacıyla işe şortla gelmelerini önerdi.

Özellikle erkek çalışanlar için devrim niteliğindeki bu gevşeme, kamuoyunda ve iş dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Orta Doğu'daki gerilimlerin tetiklediği yüksek enerji maliyetleri karşısında klimalara olan bağımlılığı düşürmeyi hedefleyen Tokyo Valisi Yuriko Koike, bu ilkbaharda "Cool Biz" enerji tasarrufu kampanyasının kapsamını genişletti. Vali Koike'nin 2005 yılında Çevre Bakanı olduğu dönemde başlattığı ve memurları yaz aylarında ceket ile kravat bırakmaya teşvik eden kampanyaya; bu yıl polo yakalar, tişörtler, spor ayakkabılar ve şortlar da dahil edildi.

Hükümetin bu esnek adımı diğer özel sektör çalışanları arasında da büyük ilgi gördü. Hâlâ takım elbise giyme zorunluluğu olan pazarlama sektörü çalışanı Takayuki Deguchi, aşırı sıcaklarda vücut ısısını dengede tutmaya olanak tanıyan şort uygulamasını son derece esnek ve olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Japon Meteoroloji Ajansı verilerine göre, 1898 yılından bu yana en sıcak yazını rekor sıcaklıklarla geride bırakan ülkede, insan kaynaklı iklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getiriyor.