Sultangazi'de vatandaşların korkulu rüyası haline gelen motosikletli gaspçı, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. İlk olay, 13 Ağustos'ta Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'den para çektikten sonra evine yürüyen bir kadını gözüne kestiren motosikletli şüpheli, kadının arkasından yaklaşarak çantasını gasp etmeye çalıştı. Mağdur kadının direnmesi üzerine çantayı alamayan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

EURO GASP ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelinin izini sürmeye başladı. Yapılan araştırmalarda, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde başka bir vatandaşı darbederek 3 bin 115 Euro parasını gasp ettiği belirlendi.

SAHTE PLAKA OYUNU SÖKMEDİ

Kuyumcu çıkışlarını ve ATM başlarını hedef alan şüphelinin olaylarda kullandığı motosiklete sahte plaka taktığı saptandı. Detaylı teknik ve fiziki takip neticesinde motosikletin gerçek plakasına ve şüphelinin H.E. olduğuna ulaşıldı. 18 Ağustos'ta adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan H.E.'nin evinde yapılan aramalarda gasp edilen paradan kalan 900 Euro ele geçirilirken, olaylarda kullandığı motosiklet de binanın önünde bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli H.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadına saldırdığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.