Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus’un kullanımına ilişkin sert açıklamalarda bulunarak olayı ülke tarihinin en büyük skandallarından biri ve devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak nitelendirdi.

Resmî X hesabından paylaştığı video mesajda Başbakan Tusk, söz konusu yazılımın suç mağdurlarına ayrılan fonlar kullanılarak satın alındığını ve aralarında muhalefet liderleri ile bağımsız savcıların da bulunduğu binlerce Polonya vatandaşının hassas verilerinin denetimsiz biçimde İsrail tarafına aktarıldığını ifade etti.

SİSTEM TAM KONTROL ALTINDA DEĞİL

Öte yandan, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İç Güvenlik Ajansı (ABW) uzmanlarınca hazırlanan son raporda, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (CBA) sistem üzerinde tam kontrole sahip olmadığı doğrulandı.

Soruşturma bulguları, yazılım geliştiricisinin verilerin işlendiği altyapıya erişebildiğini, sistemin veri güvenliğini garanti etmediğini ve toplanan bilgilerin Polonya sınırları dışına çıkarıldığını ortaya koydu. Ekim 2023 seçimlerinin ardından parlamentoda kurulan özel komisyon, önceki hükümet döneminde gerçekleştiği öne sürülen yasa dışı dinleme ve takip faaliyetlerini incelemeye devam ediyor.