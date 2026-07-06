

Portekiz'de "Golden Visa" (Altın Vize) programı kapsamında yıllardır oturma izni bekleyen çok sayıda başvuru sahibi, hükümete karşı dava açmaya hazırlanıyor. Başvuru sahipleri, yasal süreler içinde sonuçlandırılması gereken işlemlerin yıllardır tamamlanmaması nedeniyle mağdur olduklarını savunuyor.

Altın Vize programı kapsamında belirli yatırım şartlarını yerine getiren yabancı yatırımcılara önce oturma izni veriliyor, belirli bir sürenin ardından ise vatandaşlığa başvurma hakkı tanınıyor. Ancak hükümetin yaptığı yasal değişiklikler ve uzun bekleme süreleri, birçok kişinin planlarını sekteye uğrattı.

"VATANDAŞLIK VAADİYLE BAŞVURU YAPTIK"

Altın Vize alanında faaliyet gösteren ajanslardan birinin yöneticisi avukat Gilda Pereira, başvuru sahiplerine vatandaşlık beklentisinin devlet tarafından oluşturulduğunu savundu. Pereira, "Portekiz hükümeti, konsolosluklarında Altın Vize sahiplerinin vatandaşlık alabilme ihtimalini öne çıkaran afişler kullandı" şeklinde konuştu.

Pereira, bu afişlerin daha sonra kaldırıldığını belirterek, "Şimdi hükümet, suçu bizim üzerimize atmak istiyor" dedi.

HÜKÜMETTEN SAVUNMA: ÖNCELİKLERİMİZ VAR

Portekiz Devlet Sekreteri Rui Armindo de Freitas ise yaşanan gecikmelerin önceki hükümetten devralınan yoğun başvuru yükünden kaynaklandığını söyledi.

Freitas "Önceki hükümetten her türden bir milyondan fazla işleme alınmamış vize başvurusu devraldık. Bunların şimdiye kadar yüzde 98'ini sonuçlandırdık. Bundan sonra gecikmiş Altın Vize başvurularını ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Yasal işlem sürelerine neden uyulmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Freitas, "Mevcut imkânlarla yetinmek zorundayız. Bunlar sınırlı ve hayatta olduğu gibi öncelik belirlememiz gerekiyor" dedi.