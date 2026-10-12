Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan'la olan aile bağlarını bu kez köy ziyaretiyle gündeme taşıdı. Geçen yıl çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a giden ve 2025'te Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ulusoy, bu kez annesi ve babasıyla birlikte ailesinin geçmişine uzanan toprakları ziyaret etti.

AİLESİNİN KÖKLERİNİN UZANDIĞI KÖYE GİTTİ

Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan'ın Razgrad bölgesindeki Beli Lom köyüne gitti. Duranköy adıyla da bilinen ve Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı köy, oyuncunun baba tarafından aile köklerinin uzandığı yer olarak biliniyor.

Ziyaret sırasında sevenleriyle de bir araya gelen Ulusoy, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Ünlü oyuncuyla çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN AİLE KÖKENİ

İstanbul'da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak, babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan kökenli. Oyuncu, geçen yıl haziran ayında çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.

Bu kez anne ve babasıyla birlikte aile geçmişinin izini süren Ulusoy'un köy ziyareti, hayranlarının da ilgisini çekti.