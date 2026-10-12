Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamındaki "vatandaşlık maaşı" uygulamasının ayrıntıları belli oldu. Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altında olan ailelerin bütçesine destek sağlamak amacıyla yürütülen projenin ilk ödemesi 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor. Üzerinde çalışma yapılan modelin yaklaşık 1,5 trilyon liralık dev bir bütçeyle ilk etapta 2,5 milyon haneye ulaşması amaçlanıyor.

HANELERDEKİ GELİR SINIRI BELLİ OLDU

Vatandaşlık maaşı alabilmek için hane halkının en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 bin liranın altında gelirinin olması gerekiyor. Böylelikle geliri en düşük emekli maaşını aşan aileler vatandaşlık maaşı alamayacak ve yardım miktarı tek tip olmayacak.

İLLERE GÖRE YARDIMLAR DEĞİŞECEK

Öte yandan yardım verilecek aileler belirlenirken özel koşullar ve bölgesel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulacak. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kira desteği öne çıkarken, Ağrı, Kars, Diyarbakır gibi soğuk bölgelerde doğal gaz ve elektrik yarımları öncelikli olacak. Kırsal bölgelerde ise temel tüketim malzemelerini içeren gıda destekleri verilecek. Ayrıca sürekli bakıma muhtaç bireylerin, kronik hastaların ve yalnız yaşayan yaşlıların bulunduğu hanelere öncelik verilecek.

ÖZEL MAAŞ KARTI VERİLECEK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın mevcut veri tabanı sayesinde SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro ile banka hesap hareketleri verileriyle uyumlu çalışacak. Hak sahipliği kazanan vatandaşlara özel bir Vatandaşlık Maaşı Kartı verilecek ve bütün yardımlar bu tek kartta toplanacak. Vatandaşlar sağlanan bakiyenin bir kısmını nakit olarak çekebilecek, bir kısmıyla da anlaşmalı noktalardan temel gıda ve temizlik ürünlerini indirimli alışveriş yapabilecek. Sistem, hane gelirlerini her ay düzenli olarak elektronik ortamda denetleyecek ve geliri sınırın üzerine çıkan ailelerin ödemelerini otomatik olarak sonlandıracak.

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Vatandaşlık maaşı uygulaması ilk olarak belirlenecek pilot bölgelerde uygulanacak. Pilot illerin 2026 yılının sonuna kadar belli olacak ve uygulama 2027 yılı içerisinde tüm Türkiye genelinde hayata geçecek. Önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak yasa teklifiyle birlikte e-Devlet portalı ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.