St. Kitts ve Nevis Başbakanı Terrance Drew, 13 Kasım 2026 tarihinde yaptığı ulusal konuşmada, yabancılara mali katkı veya yatırım karşılığında vatandaşlık veren bu sistemi aşamalı olarak kaldıracaklarını ve kararı Brüksel’e resmen ilettiklerini duyurdu.

Özellikle Çinli ve Nijeryalı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği en az 250 bin dolarlık vatandaşlık programı, ülkenin en büyük gelir kaynağı konumundaydı.

Henüz kesin bir kapanış tarihi açıklanmazken, bugüne kadar vatandaşlık alan mevcut pasaport sahiplerinin haklarının korunacağı bildirildi.

DEVLET BÜTÇESİNİN YARISINI KARŞILIYOR

1984 yılında hayata geçirilen ve dünyadaki diğer "altın pasaport" programlarına öncülük eden sistemde, devlet fonuna en az 250 bin dolar bağış yapan veya 325 bin dolardan başlayan tutarlarda gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık veriliyordu. Bu pasaport, sahiplerine Avrupa’nın Schengen Bölgesi dahil 150’den fazla ülkeye vizesiz seyahat etme ayrıcalığı sunuyordu.

Avrupa Komisyonu verilerine göre ada ülkesi, 2015 ile 2024 yılları arasında toplam 55 bin 281 kişiye pasaport verdi. Başvuruların büyük çoğunluğunu Çin vatandaşları oluştururken; Nijerya, Rusya, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerden de yoğun talep geldi.

Başbakan Drew, 2008-2025 yılları arasında bu programdan 2,4 milyar dolar gelir elde edildiğini ve bu paranın devletin nakit gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu açıkladı. Elde edilen gelirle yollar, okullar ve konutlar inşa edilse de ülke ekonomisi tek bir kaynağa bağımlı hale geldi.

AB'NİN BASKISI GERİ ADIM ATTIRDI

Kararın arkasında Avrupa Birliği'nin sıkılaşan güvenlik ve vize politikaları yatıyor. Aralık 2025'te vize kurallarını değiştiren Brüksel, para karşılığı vatandaşlık satan ülkelerin Avrupa'ya vizesiz giriş hakkını askıya alabileceğini duyurmuştu. Haziran 2026'da ise Doğu Karayipler'deki beş ülkeye ültimatom verilerek programların 1 Haziran 2028'e kadar tamamen bitirilmesi istendi.

Başbakan Drew, AB ile iş birliği yapılmaması halinde sadece vizesiz seyahat hakkının değil, ülkenin uluslararası bankacılık ilişkilerinin de tehlikeye gireceğini vurguladı. Drew, olası bir yaptırımın ülkedeki turizm ödemelerini, para transferlerini ve ithalatı durma noktasına getirebileceği uyarısında bulunarak bu zorunlu kararı aldıklarını ifade etti. Bölgedeki diğer ada ülkeleri Antigua ve Barbuda ile Saint Lucia'nın da AB'nin baskısı üzerine benzer adımlar atmaya başladığı bildirildi.