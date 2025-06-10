Vatandaş faturasını bir hafta ödeyemediğinde hemen elektriği kesen bu şirketler, vatandaşın faturasına yansıttıkları ve topladıkları bu ‘iletim bedelini’ devlete ödemedi.

15 MİLYAR İDDİASI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), iki büyük dağıtım şirketinin devlete olan ‘İletim bedeli’ borcunu ödemediğini açıkladı. Zorlu Holding tarafından işletilen Osmangazi Edaş’ın 2 milyar 51 milyon TL, Türkerler Holding tarafından işletilen Vangölü Edaş’ın ise 309 milyon TL borcu olduğu belirlendi. TEİAŞ bu borçları tahsil etmeye çalıştıklarını belirtti. TEİAŞ, Meclis KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin yönelttiği sorulara yazılı yanıt gönderdi.

Milletvekilleri, “TEİAŞ’a iletim

bedelini ödemeyen ve borçlu durumda olan dağıtım şirketleri hangileridir? Bu şirketlerin TEİAŞ’a ödemesi gereken iletim bedeli borçlarının 15 milyar TL’yi geçtiği iddiaları doğru mudur? Vatandaşa gönderilen faturalardan bu bedeli tahsil eden şirketler, TEİAŞ’a aktarmak yerine ucuz finansman olarak mı kullanmaktadır?” sorusunu yöneltti. TEİAŞ yanıt olarak ödemeyen iki şirketi açıkladı.

Zorlu Holding zora mı düştü?

Daha önce iştirak şirketlerinden Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma yapacağını duyuran Zorlu Holding, bu kez de elektrik dağıtım bedelini ödememesiyle gündeme geldi. Holding’in 4.9 milyar doları bulan borçları için sahibi olduğu Zorlu AVM’yi satışa çıkardığı da iddia edilmiş, holding bu iddiaları reddederken, “Borç ödeme konusunda sorunumuz yok” demişti. İşten çıkarmaların ise ‘operasyonel verimlilik’ için yapıldığı belirtilmişti.