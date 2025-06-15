Makyajlı verileriyle enflasyonu gizleyen ve milyonlarca vatandaşın maaş zammını kuşa çeviren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), vatandaşa cimri davrandı ancak kendine bonkör olduğu ortaya çıktı.

BAŞKAN GELMİYOR

TÜİK’in Ankara’daki başkanlık binasına kilolarca ikram malzemesi satın alındı. Pasta, şekerleme tarzı ikramlardan oluşan malzemeler için 272 bin 18 TL harcandı. Ayrıca başkanlıkta verilen bir yemek için de 11 bin 800 TL ödendi.

Başkanlık kaynaklarınca; TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın Ankara TÜİK’teki Başkanlık Binası’na çok sık gelmediği, haftanın sadece bazı günleri makamına uğradığı, sıklıkla ailesinin ikamet ettiği İstanbul’da olduğu bildirilirken; Başkanın olmadığı TÜİK’teki temsil ve ağırlama giderlerinin patlama yaptığı dikkatlerden kaçmadı. TÜİK mart ayının son gününden haziran ayının ilk günlerine kadar 15 ayrı ikramlık malzeme ihalesi düzenledi. İhalelerde ne alındığı detaylı açıklanmadı. TÜİK kaynakları kuru pasta, tatlı gibi ikramlıklar alındığını bildirdi.