Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği, 5 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 43 senet ve 1048 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin, haraç toplama ve zorla senet imzalatma faaliyetlerine yönelik soruşturması devam ediyor.