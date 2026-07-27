İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir mühendisin hayatını kararttı. Olay, dün çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Mustafa Arslan, motosikletiyle seyir halindeyken, yol üzerinde arızalandığı için duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OCAK AYINDA ASKERE GİDECEKTİ
Genç yaşta yaşama veda eden program mühendisi Mustafa Arslan'ın ölümü, ailesini ve yakın iş arkadaşlarını yasa boğdu. Arslan'ın bir süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı ve ocak ayında askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Talihsiz mühendisin cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip memleketi Balıkesir'in Koyuneri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri, arızalanan otomobilin yol üzerinde hatalı ve tehlike arz edecek şekilde park edildiğinin kazanın meydana gelmesinde etkili olduğunu değerlendirdi.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü S.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülülen sürücünün işlemlerinin sürdüğü ve kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.