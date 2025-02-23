Vatikan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik olmaya devam ettiğini" bildirdi. Papa'nın bilincinin açık olduğu ancak ciddi bir solunum krizi geçirdiği ve bu nedenle "yüksek akışlı oksijen" desteği ile kan nakli gerektirdiği ifade edildi.

Papa Francis, 14 Şubat'ta bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli hastanesine kaldırılmıştı. Ancak hastalığın her iki akciğerinde zatürreye dönüşmesi, durumunun daha da ağırlaşmasına neden oldu. Geçmişte gençliğinde geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle akciğerinin bir kısmını aldıran Papa'nın zatürreye yakalanması, sağlık durumu açısından kritik bir durum olarak değerlendiriliyor.

Vatikan, Papa Francis'in tedavi sürecine dair gelişmeleri takip ettiğini ve dünyadaki tüm Katoliklerin, Papa'nın sağlığı için dua etmeye çağrıldığını belirtti.