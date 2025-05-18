Papa Leo’dan Sade Ama Anlamlı Başlangıç

Birleşik Krallık saatiyle 09.00’da başlayan göreve başlama ayininde Papa Leo, selefi Francis gibi gösterişten uzak bir tören tercih etti. Kalabalığı “papamobil” ile selamlayan yeni Papa, kurşun geçirmez araç yerine halkla doğrudan temas kurabileceği bir taşıt kullanmayı seçti.

Olağanüstü Güvenlik Tedbirleri Alındı

Vatikan, tarihi tören için adeta alarma geçti. 250 bin kişinin izleyebileceği ayin için bölgeye 6 bin ek polis, keskin nişancılar, bomba imha uzmanları ve anti-drone sistemleri konuşlandırıldı. Tören boyunca St. Peter Meydanı’nda güvenlik en üst seviyedeydi.

Papa Leo, Apostolik Saray’a Taşınacak

Görevine resmen başlayan Papa Leo’nun kısa süre içinde Vatikan’daki Apostolik Saray’a yerleşmesi bekleniyor. 16. yüzyıldan kalma bu tarihi yapı, St. Peter Meydanı’na bakan ve yaklaşık 10 odadan oluşan papalık dairelerine ev sahipliği yapıyor. Yatak odası, kütüphane, çalışma alanı, yemek odası, mutfak ve şapelden oluşan bu daireler en son 2013 yılında Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılmıştı. Papa Francis ise geleneği bozarak Santa Marta konukevi’nde kalmayı tercih etmişti.

Gelenek Bozulmadı: Taçsız Tören

Tarihi boyunca papalar, göreve üç taçtan oluşan triregnum ile taç giyerek başlardı. Ancak bu gelenek, 1978 yılında Papa John Paul I’in taç giymemesiyle sona ermişti. Papa Leo da aynı çizgiyi sürdürdü ve taç yerine sade bir inaugurasyon ayiniyle göreve başladı. Tören, halkla bütünleşmeyi esas alan anlayışıyla dikkat çekti.

Dünya Liderleri Ayindeydi

Papa Leo’nun göreve başlama töreni, uluslararası diplomasi açısından da büyük önem taşıdı. Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ederken, Buckingham Sarayı Kral Charles’ın yokluğuna ilişkin açıklama yapmadı. Daha önce de Papa Francis’in cenazesinde benzer bir durum yaşanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski törende hazır bulundu. Yardımcısı Andriy Yermak, Papa Leo’nun göreve başlama ayini sırasında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.

ABD’den törene katılanlar arasında Senatör JD Vance ve eşi Usha Vance yer aldı. Vance, geçtiğimiz ay Papa Francis’le görüşen son Amerikalı siyasetçilerden biriydi. ABD’yi temsilen gelen resmi heyette ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise üç günlük Roma ziyareti kapsamında hem törene katıldı hem de ikili temaslarda bulundu.

İlk Durağı Türkiye Olacak

Törenin en dikkat çekici açıklaması ise Papa Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretiyle ilgiliydi. “Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Franciscus'un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa Leo, 'Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz' yanıtını verdi.”

325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyor. Papa Leo’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği bu tarihi ziyaret, konsilin 1700. yılına özel anlam katacak.