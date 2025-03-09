Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus hakkında açıklama yaptı.

"HAFİF BİR İYİLEŞME GÖZLEMLENMEKTEDİR"

Açıklamada, “Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği belirtildi.