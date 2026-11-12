Brezilya'da portakal suyu stokları, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2026 itibarıyla 383 bin 200 tona yükselen stok miktarı, bir yılda yüzde 161,9 arttı. Ortaya çıkan devasa miktar, yaklaşık 0,44 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Vatikan'ın tamamını kaplayabilecek büyüklükte bir birikimi gündeme getirdi.

CitrusBR tarafından açıklanan verilere göre, portakal suyu stokları 2020'den bu yana haziran aylarında kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Artışta, Brezilya'da portakal hasadının toparlanması ve sanayi üretiminin yükselmesi etkili oldu.

2025/26 sezonunda Sao Paulo ve Minas Gerais bölgelerinde toplam 292,94 milyon kasa portakal hasat edildi. Bu miktar, önceki sezona göre yüzde 26,9 artış gösterdi. Fabrikalarda işlenen portakal miktarı ise yüzde 36 yükselerek yaklaşık 264,9 milyon kasaya ulaştı.

Artan hammadde arzıyla birlikte portakal suyu üretimi de yüzde 34 artarak 942 bin 100 tona çıktı. Buna karşın uluslararası piyasada talebin zayıflaması, ürünlerin depolarda birikmesine neden oldu.

FİYATLAR DÜŞTÜ AMA STOKLAR ERİMEDİ

Uluslararası portakal suyu fiyatları, Aralık 2024'teki zirvesinden bu yana yüzde 70'ten fazla geriledi. Ancak bu düşüş tüketici fiyatlarına aynı oranda yansımadı. İşleme, ambalajlama, nakliye ve dağıtım maliyetleri nedeniyle market raflarındaki fiyatlar yüksek kalırken talepteki zayıflama stokların artmasına katkıda bulundu.

YENİ SEZONDA ÜRETİMİN AZALMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Brezilya'da gelecek sezon için üretim tahminleri düşüşe işaret ediyor. Fundecitrus, 2026/27 sezonunda portakal hasadının 263,15 milyon kasa olacağını öngördü. Bu rakam, önceki sezona göre yaklaşık yüzde 10'luk düşüş anlamına geliyor. Ortalama üzerindeki yağışlar meyvelerin ağırlığını artırsa da erken meyve dökülmelerinin üretimi olumsuz etkilediği bildirildi.