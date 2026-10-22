Papa 14. Leo’nun 13 Ekim’de geçirdiği akciğer ameliyatında alınan dokuya ilişkin nihai patoloji ve moleküler test sonuçları açıklandı. Vatikan Basın Ofisi, testlerin akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladığını, hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını bildirdi.

Vatikan’ın yazılı açıklamasında, "Sonuçlar, tümörün akciğer adenokarsinomu olduğunu ve hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını doğruladı. Yapılan onkolojik değerlendirme sonucunda ise başka bir tedaviye gerek olmadığı teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

90 DAKİKALIK AMELİYAT GEÇİRDİ

Papa, akciğerinde kitle tespit edildiğini 11 Ekim’de Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında duyurmuştu. Doktorlarının tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 13 Ekim’de gerçekleştirilen operasyon 90 dakika sürdü. Vatikan, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Papa’nın sağ akciğer alt lobunun video destekli radikal cerrahiyle çıkarıldığını bildirmişti. Ameliyat sırasında yapılan histolojik incelemede de akciğer adenokarsinomu tanısı doğrulanmıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından 17 Ekim’de taburcu edilen Papa 14. Leo, ameliyat sonrası ilk kez genel kabul oturumu kapsamında Aziz Petrus Meydanı’nda inananlarla bir araya geldi.