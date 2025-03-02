Vatikan, Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki Papa'nın bir gün önce "izole" solunum krizi geçirmesinin ardından durumunun stabilize olduğunu bildirdi.

"Gece huzurluydu, papa hala dinleniyor," dedi Vatikan'dan Pazar sabahı daha fazla ayrıntı vermeyen tek satırlık bir not. Papa'nın durumuyla ilgili tam bir tıbbi güncellemenin Pazar akşamı yapılması bekleniyor.

Francis, 14 Şubat'ta ciddi solunum sorunlarıyla Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı ve bu sorunlar kısa sürede çift taraflı zatürreye dönüştü. Çift taraflı zatürre, her iki akciğerde iltihaplanıp yara izi bırakarak nefes almayı zorlaştıran ciddi bir enfeksiyondur.

Papa, cuma günü astım krizine benzer bir solunum yolu daralması geçirdi.

Ancak Vatikan, cumartesi günü daha iyimser bir tonda , papanın ateşi olmadığını ve beyaz kan hücresi sayısında artış belirtisi göstermediğini, kan akışı ve dolaşımının stabil kaldığını söyledi.

Yüksek beyaz kan hücresi sayısı genellikle aktif bir enfeksiyon veya iltihabın varlığına işaret eder.

Vatikan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kutsal Baba'nın klinik durumu stabil kaldı" dedi ve prognozun hala belirsiz olduğunu, yani henüz tehlikeyi atlatmadığını ekledi.

Vatikan Cumartesi günü, papanın ikinci gün de non-invaziv mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduğunu ve bunun ile "uzun süreli yüksek akımlı oksijen tedavisi" arasında dönüşümlü olarak uygulandığını ekledi

Francis, son iki yıldır birkaç kez sağlık sorunları yaşadı ve genç yaşta zatülcenp geçirdiği ve akciğerinin bir kısmı alındığı için akciğer enfeksiyonlarına yatkın.

Papa hastaneye kaldırıldığından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Bu, papalık görevine başladığı Mart 2013'ten bu yana en uzun süre gözlerden uzak kalması anlamına geliyor. Doktorları ise tedavisinin ne kadar süreceğini söylemedi.

Francis, üçüncü hafta üst üste hacılarla birlikte her zamanki Pazar duasını yönetmeyecek. Duanın metni papa tarafından okunmak yerine yayınlanacak.