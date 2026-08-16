Kaliforniya merkezli şirket, uçağın geliştirilmesi ve seri üretimi için ABD hükümetiyle 3 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza atarak Kuzey Carolina'da yeni bir fabrika kuracağını duyurdu.

Geleneksel boru tipi gövde ve kanat yapısını tamamen terk eden Z4, gövde ile kanatların bütünleştiği özel bir aerodinamik tasarımla öne çıkıyor. Uçağın gövdesini de kaldırma kuvvetine dahil eden bu yapı sayesinde, Boeing 787 gibi muadillerine kıyasla yakıt tüketiminde yüzde 30 ila yüzde 50 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 9 bin 200 kilometrelik azami menziliyle kıtalararası uçuş yapabilecek olan 250 yolcu kapasiteli dev uçak, maliyetleri düşürmeyi hedefleyen havayolu şirketlerinin de radarına girdi.

ŞİMDİDEN 200 ADET SİPARİŞ ALDI

Şimdiden dev havayolu şirketlerinin dikkatini çeken projede United Airlines 200 adede kadar sipariş vermeyi planlarken, Delta ve Alaska Airlines da projeye destek veren devler arasında yer alıyor.

Uçağın iç tasarımı da yolculara ezber bozan bir seyahat deneyimi sunacak. Kabini altı ayrı bölüme ayrılan uçakta, yolcu koltuklarının yanında alışılagelmiş uçak pencereleri bulunmayacak.

Bunun yerine, uçağın dışına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralardan canlı görüntü aktaran iç mekan ekranları kullanılacak. Doğal ışık ihtiyacı ise kabinin ön bölümündeki tavan pencereleriyle karşılanacak.

Her yolcu için özel bagaj alanı imkanı da sunan uçağın tam ölçekli ilk prototipinin 2027 yılında havalanması, ticari uçuşların ise 2030'lu yılların başında başlaması planlanıyor.