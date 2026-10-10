Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik kara para aklama soruşturması genişletildi.

Daha önce İstanbul’da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar bulunmuştu. Tutuklanan Hakkı Doğan’ın ifadesi üzerine Antalya’daki bir iş yerinde de 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi.

Açıklanan TL karşılıkları üzerinden toplam yaklaşık 2,5 milyar TL’ye ulaşıldı. Ancak dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu belirtiliyor; bu nedenle toplamın gerçek parasal değeri incelemelerle netleşecek.

Şüphelilerin, kişilere görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda döviz göstererek güven kazandıkları ve bu yöntemle para aldıkları iddia ediliyor.

6 Ekim’de 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. 9 Ekim’de 8 kişi tutuklandı, Fatmanur Tançalan’a adli kontrol uygulandı. Hakkı Doğan’la birlikte toplam tutuklu sayısı 9’a yükseldi.