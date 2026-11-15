Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde ilk 11'e dönebilir. Nijeryalı golcü, öncesinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. ASTON VİLLA MAÇINDA KADRODA OLABİLİR Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanan ve ameliyat olan Osimhen'in üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Golcü futbolcunun Aston Villa maçının geniş kadrosunda yer alabileceği, Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş derbisine ise ilk 11'de başlayabileceği belirtildi.

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