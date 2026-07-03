Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK’da belirlenen CHP Ankara İl Yönetimi listesinde yer alan Gizem Altunsoy ismi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel’e yönelik çirkin iftiranın dolaşıma sokulmasında önemli rol üstlenen Altunsoy’un ataması yüz binlerce kullanıcının tepkisini topladı. Sosyal medyada “Gizem Lara” adıyla paylaşımlar yapan Altunsoy’un, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ataması iptal edildi. Altunsoy’un CHP bünyesinde herhangi bir göreve getirilmemesi yönünde karar alındığı belirtildi.

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