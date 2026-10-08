Rusya'nın sağlık denetim kurumu Rospotrebnadzor, Sibirya'da bir veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar görevlisinin ölümünün ardından bölgede salgın riski bulunmadığını açıkladı. Geçen cuma hayatını kaybeden çalışanın ölüm nedeni, şu ana kadar kaynağı belirlenemeyen zatürre olarak açıklandı. Olayın ardından yaklaşık 200 kişi karantinaya alınırken, uluslararası kamuoyunda vakaya ilişkin endişeler arttı.

"VEBA VAKASI TESPİT EDİLMEDİ"

Rospotrebnadzor, hayatını kaybeden çalışanla temas eden kişiler arasında hiçbir veba vakasına rastlanmadığını açıkladı. Yaklaşık 200 kişinin yüzde 90'ının karantinadan çıkarıldığı ve yapılan yaklaşık 5 bin laboratuvar testinde tehlikeli bir patojen tespit edilmediği belirtildi. Kurum, önleyici tedbirlerin de sona erdirilmeye başlandığını duyurdu. Ancak Rus makamları, çalışanın zatürreye tam olarak neyin yol açtığını açıklamadı.

DSÖ: DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACIMIZ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'dan vakaya ilişkin daha fazla bilgi talep etti. DSÖ Salgın ve Pandemi Yönetimi Bölümü Direktörü Maria Van Kerkhove, hangi laboratuvar testlerinin yapıldığının ve hangi patojenlerin araştırıldığının açıklanmasını istedi. Van Kerkhove, "Bu kişi vebadan ölmediyse, neden öldü?" sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Rusya'ya yardım teklif ettiklerini ve Sibirya'da zatürre nedeniyle hastalandığı iddia edilen ikinci bir kişi hakkındaki medya haberlerinin doğrulanmasını istediklerini söyledi.

TRUMP: "BİYOLOJİK SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'a, ölümün bir biyolojik silahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da soruldu. Trump, "Öyle olduğunu düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz" yanıtını verdi. Rusya'nın konuya ilişkin ABD ile bir miktar bilgi paylaştığını ancak daha fazla bilgi paylaşmasını beklediklerini söyledi. Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuyu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi planladığını belirtti.

KREMLİN: MEDYADAKİ BİLGİLERİN ÇOĞU YANLIŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın DSÖ'yü olay hakkında gerekli prosedürlere uygun şekilde bilgilendirdiğini söyledi. Peskov, Sibirya'da ikinci bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin ise medyada yer alan bilgilerin büyük bölümünün "yanlış bilgi" olduğunu savundu. Ölümün kesin nedeni ise hâlâ açıklanmış değil. Zatürre; veba dahil çeşitli bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra grip ve COVID-19 gibi viral hastalıklardan da kaynaklanabiliyor.