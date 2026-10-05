Rus yetkililer, Sibirya’da meydana gelen bir laboratuvar kazası sonucunda tehlikeli bir enfeksiyonun yayıldığı şüphesi ve bir kadın araştırmacının hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Rus devlet medya organı TASS’ın aktardığı bilgilere göre olay, İrkutsk kenti yakınlarındaki Şelehov’da yer alan Veba Araştırma Enstitüsü’nde meydana geldi.

BİLİNMEYEN KAYNAKLI ZATÜRRE TEŞHİSİ

Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), kaza sonucu tam olarak ne tür bir etkenin yayıldığının henüz netleşmediğini bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybeden kadın laboratuvar çalışanına kaynağı "bilinmeyen" bir zatürre (pnömoni) teşhisi konulduğu ifade edildi.

Rospotrebnadzor yetkilileri, "İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov şehirlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum stabildir" açıklamasında bulundu. Kurum, hayatını kaybeden çalışanla bağlantılı olarak "özel önlemlerin" alındığını ve vakanın "etiolojisi (nedeni) bilinmeyen zatürre" olarak kayıtlara geçtiğini ekledi.

Komşu Buryatistan Cumhuriyeti’nin lideri Aleksey Tsydenov ise daha önce yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki kadın çalışanın "muhtemelen veba nedeniyle" öldüğünü ifade etmiş, ancak Buryatistan sınırları dahilinde herhangi bir veba salgını bulunmadığını vurgulamıştı.

BÖLGEDE KARANTİNA VE TIBBİ GÖZETİM

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, cuma günü bölge önleme komisyonunun Rusya Başhekimi ile gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından kamuoyuna sükunet çağrısında bulundu. Kobzev, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda toplantının "bölge sakinlerinden birini etkileyen ve oldukça tehlikeli olduğundan şüphelenilen bir enfeksiyon vakası" ile ilgili olduğunu belirtti.

Laboratuvarın yakınlarında faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikası, personeline tedbir amaçlı maske takma zorunluluğu getirdi. İrkutsk Alüminyum Fabrikası Direktörü Artem Fominikh, ortalıkta pek çok çelişkili haberin dolaştığını belirterek sükunet çağrısını yineledi. Fominikh, "Tespit edilen tüm yakın temaslılar tıbbi gözetim altındadır. Şu an itibarıyla hiçbirinde hastalık belirtisi görülmemiştir ve laboratuvar test sonuçları negatiftir" dedi.

Bağımsız bölgesel haber mecrası Liudi Baikala (Baykal İnsanları) gibi gayriresmi kaynaklar ise, hayatını kaybeden laboratuvar çalışanının kaldırıldığı Şelehov’daki hastanede yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alındığını öne sürdü. Haberde ayrıca şehirdeki en az bir doğum hastanesinde de karantina önlemlerinin uygulandığı kaydedildi.

BULAŞMA RİSKİ VE İKLİM ETKİSİ

Rospotrebnadzor’un eski başkanı Gennadiy Onişçenko cuma günü yaptığı değerlendirmede, İrkutsk bölgesindeki vakada enfeksiyonun "büyük ihtimalle veba olmadığını, doğrulansa dahi yayılma riski taşımadığını" savundu. Onişçenko, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada havaların soğumasının bulaşmayı engelleyeceğini iddia etti.

Tıbbi literatürde akciğer vebası (pnömonik veba), Yersinia pestis bakterisinin yol açtığı üç veba türünden biri olarak biliniyor. Diğer iki veba türü genellikle enfekte pireler, hayvanlar veya enfekte dokularla temas sonucu bulaşırken, akciğer odaklı olan pnömonik veba solunum parçacıkları ve damlacıklar yoluyla insandan insana kolaylıkla bulaşabiliyor.

ABD DURUMU TAKİP EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada, Rusya’da akciğer vebası şüphesiyle meydana gelen ölümden haberdar olduklarını dile getirdi. Sözcü, "Durumu Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Birçok detay henüz resmi olarak teyit edilmedi. Rus yetkilileri doğru bilgileri hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaşmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD CDC verilerine göre, akciğer vebasına yakalanan hastalarda yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik ve nefesten kesilme, göğüs ağrısı, öksürük ile kanlı veya sulu balgamla seyreden, hızla ilerleyen bir zatürre tablosu gelişiyor. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı da CDC’nin gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise vebanın yüksek ölüm oranına sahip olmakla birlikte, antibiyotikler ve gerekli enfeksiyon kontrol önlemleriyle kolaylıkla tedavi edilebildiğini bildiriyor.