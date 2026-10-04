Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanlarından birinin hastalanmasının ardından bölgede özel önlemler uygulandığını bildirdi.

Rus TASS haber ajansının aktardığı açıklamaya göre, çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konuldu. Yapılan kapsamlı incelemelerde hastadan alınan örneklerde, kişinin mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı belirtildi.

“Sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlı”

Rospotrebnadzor açıklamasında, “İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır” ifadelerine yer verildi.

İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü, Rospotrebnadzor bünyesinde tehlikeli enfeksiyonların izlenmesi ve teşhisi konusunda faaliyet gösteren kurumlardan biri olarak görev yapıyor.

Veba iddiaları gündeme gelmişti

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim’de bölgede yaşayan bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurmuştu.

Aynı gün bazı sosyal medya kanallarında ise enstitü çalışanının “akciğer vebası” nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Rospotrebnadzor’un açıklamasında hastaya ilişkin teşhis nedeni belirlenemeyen zatürre olarak verildi ve mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizma tespit edilmediği belirtildi.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan “akciğer vebası nedeniyle ölüm” iddiasının resmi açıklamayla doğrulanmadığı görülüyor.