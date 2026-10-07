ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde bir çalışanının şüpheli ölümünün ardından bölgede karantina uygulanması haberlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.

"DERHAL ÜLKEYDEN AYRILMALARI GEREKMEKTEDİR"

Büyükelçilik, "ABD hükümetinin, özellikle Moskova dışındakiler olmak üzere, Rusya'daki vatandaşlarına yardım etme kapasitesi sınırlıdır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "ABD hükümeti personeli, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle belirli bölgelere yapılacak kişisel ve resmi seyahatlerde ek kısıtlamalarla karşılaşabilir" uyarısı yapıldı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, "Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin) yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtmektedir" hatırlatmasında bulundu.

Büyükelçilik, "Rusya'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına, haksız gözaltı riski ve güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemeleri bir kez daha şiddetle tavsiye edilmektedir" dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik seyahat uyarısı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından yayımlanmış ve son olarak 29 Aralık 2025'te güncellenmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar teknisyeni, 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmişti.

Vaka, veba salgını endişelerini artırırken, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ölen çalışanın temas ettiği kişiler arasında son 10 gün içinde bulaşıcı hastalık vakası bildirilmediğini duyurmuştu.

Ayrıca yapılan testlerde, hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle ilgili herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı belirtilmişti.

Yetkililer, karantinaya alınan kişilerin yüzde 60'ının karantinadan çıktığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'daki veba araştırma enstitüsünde yaşanan şüpheli ölümün doğrulandığını bildirdi. Ghebreyesus, "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir" açıklamasını yaptı.