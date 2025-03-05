Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medyadaki paylaşımına birçok gazeteciyi ve siyasi parti-parti liderini etiketleyerek, "Sayın Bahçeli nerede?" paylaşımında bulundu.

Öz, "Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?" dediği paylaşımınd şunları söyledi:

"BU MUAMMANIN MAHİYETİ NEDİR?"

"Ciddi bir operasyon geçirmişse ve konuşamayacak durumda ise birileriyle telefon görüşmesi nasıl yapabiliyor?

Eğer ki konuşabilecek durumdaysa yattığı yerden neden bir görüntü verilmiyor?

Görüntü vermesi mahsurluysa müdahaleyi gerçekleştirmiş olan doktorlar durumu hakkında hastane önünde neden bir basın açıklaması yapmıyor?

Hükümet bu konuda neden sessiz kalıyor ve kamuoyunda çıkan çeşitli söylentilerin önüne geçecek ciddi bir açıklama yapmıyor?

Bu muammanın mahiyeti nedir?

Bu gizemli durum daha ne kadar devam edecek?"

"LİDERİMLE HER GÜN GÖRÜŞEN BİRİSİ OLARAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.