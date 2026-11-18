Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Yasak Elma, yenilenen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara geri dönüyor. Medyapım tarafından NOW ekranları için hazırlanan proje, sektörde şimdilik "Mavi Orkide" kod adıyla yürütülüyor. Son anda bir isim değişikliğine gidilmemesi halinde dizinin "Yasak Elma's" adıyla izleyiciyle buluşması bekleniyor.

YENİ BAŞROL BELLİ OLDU

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı yapımın başrol kadın oyuncusu geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Sezon başından bu yana pek çok projeden teklif alan Birce Akalay, dizide "Peri" karakterine hayat vermek üzere el sıkışmıştı. Yeni yılda yayınlanması planlanan projenin iki erkek başrol oyuncusundan ilki de belli oldu; usta aktör Fırat Tanış, "Yasak Elma's" kadrosuna resmen katıldı.

LÜKS HAYATTAN FAKİR SEMTTEKİ ABLASININ YANINA SIĞINACAK

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine dayandırdığı habere göre, yeni dizide izleyiciyi yine entrika ve dram dolu bir hikâye bekliyor. Yapımda; sahip olduğu lüks hayatı bir anda altüst olan ve çareyi iki kızıyla birlikte fakir bir semtte yaşam mücadelesi veren ablasının yanına sığınmakta bulan Peri'nin çarpıcı değişimi ve ayakta kalma hikâyesi ekrana taşınacak. Hazırlıkları tüm hızıyla süren dizinin diğer erkek başrol oyuncusunun ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ekranlara veda etmişti, şimdi dev kadroyla geri dönüyor! NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni "Yasak Elma's" projesinde taşlar yerine oturmaya başladı. Birce Akalay'ın "Peri" karakterine hayat vereceği dizinin merakla beklenen sürpriz erkek başrol oyuncusu belli oldu.