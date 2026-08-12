''Kızılcık Şerbeti” dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, yapımdan ayrıldığını duyurdu. Dört sezondur dizinin kadrosunda yer alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem karakterine hem de kendisini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti. Karakoç’un “Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim” sözleri ise dikkat çekti.

NURSEMA’YA VEDA ETTİ

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dört sezon boyunca “Kızılcık Şerbeti”nin bir parçası olmanın kendisi için özel bir yolculuk olduğunu belirtti.

Nursema karakterinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden oyuncu, vedanın planladığı şekilde gerçekleşmediğini söyledi.

Karakoç, “Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor” sözleriyle ayrılığa ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.

“BANA HER ZAMAN HİSSETTİRDİĞİNİZ O KOCAMAN SEVGİ KALIYOR”

Oyuncu, paylaşımında geride güzel anılar ve birlikte büyüttükleri bir karakter kaldığını dile getirdi.

Nursema karakterini seven, onunla kızan, gülen, üzülen ve eleştiren izleyicilere teşekkür eden Karakoç, seyircinin dört sezon boyunca gösterdiği ilgiyi unutmayacağını belirtti.

“TEŞEKKÜR EDERİM NURSEMA”

Ceren Karakoç, veda mesajının sonunda Nursema karakterine de seslendi.

“Bana kattıkların için teşekkürler Nursema” diyen oyuncu, karakterini ve hikâyenin güzel taraflarını her zaman kalbinde taşıyacağını ifade etti.

Karakoç paylaşımını “Şimdilik hoşça kalın… Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle” sözleriyle tamamladı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Karakoç’un vedası, “Kızılcık Şerbeti” cephesindeki son ayrılık haberlerinden biri oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren Feyza Civelek’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun dizideki serüveni de sona ermişti.

Ceren Karakoç’un ayrılığıyla birlikte Nursema karakterinin hikâyesi de dört sezonun ardından noktalanmış oldu.