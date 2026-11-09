İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, patlamanın ardından fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

BAKAN NEDENİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın nedenine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Işıkhan, ilk incelemelere göre bakım çalışmaları sırasında malzeme düşmesi sonucu doğalgaz ve oksijen borularının koptuğunu, patlamanın da bu nedenle meydana geldiğini belirtti.

'İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Bakan Işıkhan, iki iş başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Işıkhan şunları söyledi:

"Kimin ihmali ve kusuru varsa adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Her işçimizin canı kıymetlidir. Ailelerin ve yaralılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."