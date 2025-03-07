CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ünlü yemek eleştirmenin Vedat Milor'a Üsküdar Kent Lokantasına yaptığı ziyareti YouTube kanalında paylaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından “örtülü reklam” iddiasıyla soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Yemek eleştirmeni ve akademisyen Vedat Milor'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Üsküdar Kent Lokantasına yaptığı ziyareti YouTube kanalında paylaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından “örtülü reklam” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı haberleri basında yer almıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme kapsamında MİLOR’dan, Kent Lokantası ile herhangi bir ticari anlaşmasının olup olmadığına dair belgeler, gelir durumuna ilişkin beyanlar ve videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığı gibi çeşitli bilgilerin talep edildiği görülmüştür." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu şunları kaydetti:

Vedat Milor, bu ziyaretin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve hiçbir kurumdan ödeme almadığını açıklamış olmasına rağmen, soruşturmanın devam etmesi basın, sosyal medya içerik üreticileri ve eleştirmenlerin ifade özgürlüğü açısından çeşitli tartışmalara yol açmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Ticaret Bakanlığının “örtülü reklam” kavramına ilişkin yasal çerçevesi nedir ve bu çerçevede yapılan denetimlerin kriterleri nelerdir?

2. Bir yemek eleştirmeninin herhangi bir ödeme veya maddi çıkar sağlamaksızın bir restoran veya lokantayı değerlendirmesi hangi koşullarda “örtülü reklam” olarak nitelendirilmektedir?

3. Daha önce benzer içeriklere yönelik herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa, toplam sayısı kaçtır ve kimlere yönelik soruşturmalar gerçekleştirilmiştir? Soruşturmaların güncel akıbeti nedir?

4. Kent Lokantaları gibi kamuya hizmet sunan kurumlar hakkında yapılan olumlu eleştirilerin örtülü reklam olarak değerlendirilmesi, basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bir uygulama değil midir?

5. Vedat MİLOR’un şahsi YouTube hesabında yayımladığı videonun örtülü reklam kapsamında değerlendirilebilmesi için herhangi bir sponsorluk ya da ödeme kanıtı bulunmuş mudur?

6. Türkiye’de sosyal medya içerik üreticilerinin, eleştirmenlerin ve basın mensuplarının ifade özgürlüğünü koruyacak önlemler alınmakta mıdır?

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamu kurumu olması dolayısıyla aslında Devletin sunduğu sosyal hizmetleri olumlu veya olumsuz yönde değerlendiren kişilerin, “ticari reklam” kapsamında soruşturulmaları, içerik üreticileri üzerinde bir baskı mekanizması oluşturulması amacını mı taşımaktadır?

8. Ticaret Bakanlığı, kamu hizmeti veren kurumlarla ilgili yapılan içeriklerin reklam olup olmadığını belirlerken hangi objektif kriterleri esas almaktadır? Bu konuda bir yönetmelik değişikliği ya da yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

9. Kamuoyunda oluşan tartışmalar göz önüne alındığında, Vedat MİLOR hakkında başlatılan soruşturmanın geri çekilmesi ya da yeniden değerlendirilmesi söz konusu olacak