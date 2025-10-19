Vedat Milor'un geçtiğimiz aylarda Kafa TV'deki bir programında yaptığı 'latte ve sigara içen kız' çıkışı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeni bir tartışma başlatan Milor'un açıklamasının tamamı şöyle:

'LATTEYE HAYIR, CAPPUCINO KABULÜM'

Sabah latte isteyen bir kızla beraber olmam. İtalya'da yok yani 'Latte' diye bir şey. Cappucino’ya kadar kabul ediyorum. Kız mesela badem ya da soya sütü istese o da negatif benim için çünkü ileride her şeyime karışacak. ‘Tereyağ yeme, kaymak yeme sağlıksız’ diyecek.

'VEGANLARLA, SİGARA İÇENLERLE DE OLMAM'

Veganlara çok saygım var ama eşim vegan olsa çok zor olur. Benle birlikteliği çok zor olur. Aynı şekilde sigara içen hele çok sigara içen bir kızla birlikte olmam çok zor olur.

Onlar açısından da zor olabilir. Çünkü birbirimizi mutsuz edeceğiz, ortak zevklerimiz olmayacak. Ortak zevkler çok önemli yani.