Sosyoloji profesörü ve Türkiye’nin ünlü yemek gurmesi Vedat Milor, YouTube programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’ndaki yemek deneyimlerini paylaşmıştı...

Bu paylaşım, bazı çevreler tarafından örtülü reklam olarak değerlendirilirken Ticaret Bakanlığı, konuyu gündeme aldı.

Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor hakkında soruşturma başlatarak yazılı savunmasını talep etti.

Olay büyük yankı uyandırırken Milor, konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Milor, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum"

KUYRUKLARLA GÜNDEME GELİYOR

İBB tarafından hizmete sunulan Kent Lokantaları'nı tercih eden kesim arasında özellikle emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar yer alıyor.

Anka'da yer alan habere göre, İstanbul'da geçtiğimiz ay dondurucu soğuklara rağmen Üsküdar'daki Kent Lokantası önünde oluşan kalabalık gündem olmuştu.

Ramazan ayı boyunca ücretsiz yemek verecek olan kent lokantaları önünde ilk iftarda yine uzun kuyruklar oluştu.