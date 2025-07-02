Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul’un Kuzguncuk semtinde gittiği bir meyhanede yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Milor, rakı sofrasında çay servisi yapılmasına tepki gösterdi.

RAKI YANINDA ÇAY İÇİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Milor, geleneksel meyhane kültürüne vurgu yaptığı paylaşımında, "Nerede görülmüş rakı arasına çay içildiği" ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi. Milor’un bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, rakı sonrası çay içmenin mideyi rahatlattığını ve ertesi sabah daha iyi hissettirdiğini savunurken, diğerleri ise meyhane kültüründe böyle bir alışkanlığın yeri olmadığını ve bunun geleneklere aykırı olduğunu savundu.