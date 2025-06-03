Gastronomi dünyasının tanınmış ismi Vedat Milor, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımıyla Türkiye’nin uzun süredir süregelen lezzet tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.
İZMİT SİMİDİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Milor, “Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var” sözleriyle İzmit simidine övgüde bulundu.
SOSYAL MEDYADA YENİ TARTIŞMALAR BAŞLADI
Milor’un bu açıklaması, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, “Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz” şeklinde eleştirilerde bulunurken, İzmitlilerden gelen destek mesajları dikkat çekti
Uzun yıllardır Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel lezzetleri değerlendiren Milor’un bu paylaşımı, gastronomi meraklıları arasında tartışma başlattı.
Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var.— Vedat Milor (@vedatmilor) June 2, 2025