Ara transferde golcüleri Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeye yalnızca Sidiki Cherif'i takviye etti. Ancak Sarı-Lacivertlilerin, bir başka isme daha gittiği ortaya çıktı.

İspanya La Liga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, ara transferde Fenerbahçe'den kendisine teklif yapıldığını ancak kulübünün reddettiğini açıkladı.

Kosovalı golcü, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı ama kulübüm gitmememe izin vermedi" açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 21 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu sezon Mallorca formasını 29 maçta terleten Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.