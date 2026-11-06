UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u Greenwood, Brown ve Muriqi'nin golleriyle 3-2 yenerek 18 yıl sonra bu arenadaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertlilerin tarihe geçen zaferinde İngiliz devinin fişini çeken gol ise 79'uncu dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

İNGİLİZ BASINI ONU KONUŞTU

Başta İngilizler olmak üzere Avrupa basını da oyuna sonradan girip Liverpool'a acıyı tattıran Muriqi'yi konuştu. Kosovalı 32 yaşındaki golcünün yüksek kazancına karşın dişlerini yaptırmaması da sosyal medyada yeniden tartışmaya açıldı.

"BELLİ BİR ÇEKİCİLİĞİM VAR"

Konunun gündeme gelmesinin ardından tecrübeli santrforun, Mallorca'da oynadığı dönemde dişleriyle ilgili yapılan eleştirilere ve dış görünüşüne dair daha önceki bir açıklamasında kaydettiği, "Yakışıklı değilim ama kendimi böyle seviyorum. Eğer dişlerimden ameliyat olursam bu emekli olduğumda olacak. Sanırım belli bir çekiciliğim var" sözleri de yeniden dolaşıma girdi.