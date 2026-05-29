Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın Fransız golcüsü Jean-Philippe Mateta’yı transfer etmek istiyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, The Beast (Canavar) lakaplı Mateta’nın temsilcisiyle Londra’da bir görüşme gerçekleştirdi. Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya varan Aziz Yıldırım ve ekibi, 1.93 boyundaki Fransız golcüyü de transfer ederek forvet hattını güçlendirmek istiyor.

HEDEF SANTRFOR TİPİ

Cyrstal Palace da 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Mateta için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertliler ile 29 yaşındaki golcünün transferi için İngiliz kulübü arasındaki pazarlıklar sürüyor. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile bilinen bir hedef santrfor olan Mateta, Konferans Ligi finalinde attığı golle Crystal Palace’ın kupaya uzanmasında önemli rol oynadı.

SIRTI KALEYE DÖNÜK

Canavar Mateta, hava toplarında çok etkili, fiziksel düellolarda üstünlük sağlayan ve kale önünde ciddi tehdit oluşturan bir futbol kimliğine sahip. Güçlü yapısı sayesinde sırtını kaleye vererek top tutma ve rakip savunmacıları sırtlayarak alan boşaltma konusunda da başarılı. Kısaca: Uzun, güçlü ve atletik santrfor profili ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda tam aradığı golcü.