İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti. Ev sahibinin ilk iki golünü atan Vedat Muriqi ise La Liga'da tarihe geçti.

Daha önce Süper Lig'de sırasıyla Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rize ve Fenerbahçe formaları giyen Muriqi, Mallorca'da 55 gole ulaşarak Samuel Eto'o'ya ait olan 54 gollük rekoru kırdı.

31 yaşındaki Kosovalı yıldız, 55 golle Mallorca tarihinin en golcü futbolcusu unvanını aldı. Bu sezon Mallorca adına La Liga'da 29 maça çıkan Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.