UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan ve maçın oyuncusu ödülünü alan Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından hem üç puanı hem de ödül sevincini anlattı.

Ödülü tüm takım adına aldığını belirten Muriqi, eşine de özel bir mesaj gönderdi. Eşinin futboldan çok anlamadığını ancak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıklarından bu yana ödülün neden verildiğini sorduğunu ve kendisinden bir tane istediğini anlatan Muriqi, "Aşkım bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim" dedi.

"SANKİ KADIKÖY'DE OYNADIK"

Galibiyetin üst tur hedefi açısından önemine dikkat çeken Muriqi, "Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için hayati önemdeydi bu maç. Kritik bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden golcü futbolcu, "Herkesin emeğine yüreğine ayağına sağlık. Müthiş bir taraftar vardı bugün, sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN MESAJINI ANLATTI

Muriqi, Kocaelispor beraberliğinin ardından Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı motivasyon konuşmasına da değindi. O karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, sonradan toparlandıklarını ancak duran toptan iki gol yediklerini söyledi.

Belözoğlu'nun maçtan sonra başlarını dik tutmalarını istediğini ve daha iyi olacaklarını söylediğini aktaran Muriqi, "Emre Hoca ile çok az çalıştık. Daha iyi olacağız. Çalışmaya devam" dedi.