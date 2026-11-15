Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin kariyerindeki en kritik dönüm noktalarından biri olan Lazio transferinin perde arkası, yıllar sonra yapılan açıklamalarla yeniden gündeme taşındı. Transferin gerçekleştiği dönemde Lazio'da sportif direktörlük koltuğunda oturan Igli Tare, katıldığı Sky Calcio Unplugged programında golcü futbolcunun İtalya'ya geliş sürecine dair bilinmeyenleri anlattı.

Tare'nin paylaştığı bilgilere göre; Avrupa'nın dev kulüplerinden Paris Saint-Germain, o dönem Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Hatta Kosovalı golcüyü Paris'e götürmek üzere özel bir uçağın dahi hazır bekletildiği, ancak Muriqi'nin bu dev teklife rağmen kararını değiştirerek Lazio'ya imza atmayı seçtiği ortaya çıktı.

"İKİ KATINDAN FAZLA MAAŞI REDDETTİ"

Vedat Muriqi'nin saha içi zekâsına ve karakterine ayrı bir parantez açan Igli Tare, golcü oyuncunun çeşitli sebeplerden dolayı Lazio forması altında gerçek potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamadığını belirtti. Tare, Muriqi'nin İtalyan kulübüne gelebilmek adına yaptığı büyük fedakârlığı ise şu sözlerle itiraf etti: